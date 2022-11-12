12.11.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові можна безкоштовно вакцинувати домашніх тварин від сказу

Вакцинація доступна на дільницях «Жилкомсервісу».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП Центр поводження з тваринами.

Повідомляється, що в Харкові протягом листопада-грудня можна безкоштовно вакцинувати домашніх улюбленців від сказу на дільницях «Жилкомсервісу».

«Сказ-це смертельно небезпечна хвороба, що передається від тварини до людини. Хвороба вражає центральну нервову систему, є невиліковною. У тварин може проходити у латентній формі.

Вакцинація домашніх котів та собак від сказу обов'язкова навіть, якщо котик або песик гуляє на власному подвір'ї у приватному секторі. Навіть, якщо котик або песик не виходить з квартири.

Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через:

укус;

подряпину та мікро ушкодження шкіри;

потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки»-розповіли в Центрі.

Графік та місце проведення вакцинації у фотогалереї під постом та за посиланням