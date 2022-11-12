12.11.2022 16:20 Віталій Хінєвіч
У Харкові можна безкоштовно вакцинувати домашніх тварин від сказу
Вакцинація доступна на дільницях «Жилкомсервісу».
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на КП Центр поводження з тваринами.
Повідомляється, що в Харкові протягом листопада-грудня можна безкоштовно вакцинувати домашніх улюбленців від сказу на дільницях «Жилкомсервісу».
«Сказ-це смертельно небезпечна хвороба, що передається від тварини до людини. Хвороба вражає центральну нервову систему, є невиліковною. У тварин може проходити у латентній формі.
Вакцинація домашніх котів та собак від сказу обов'язкова навіть, якщо котик або песик гуляє на власному подвір'ї у приватному секторі. Навіть, якщо котик або песик не виходить з квартири.
Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через:
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укус;
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подряпину та мікро ушкодження шкіри;
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потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.
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У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки»-розповіли в Центрі.
Графік та місце проведення вакцинації у фотогалереї під постом та за посиланням
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