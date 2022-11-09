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09.11.2022  16:40   Віталій Хінєвіч

28 студентам призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України

8 листопада 2022 року під час засідання Уряду ухвалено розпорядження «Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти», яку призначають найбільш обдарованим студентам.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що кандидатів на одержання стипендії пропонували заклади вищої освіти за погодженою з органами студентського самоврядування пропозицією вченої ради.
 
Згідно наданих пропозицій стипендію отримають 28 студентів. 
 
«Попри російську агресію та спрямування значних коштів на оборону від окупантів, держава продовжує підтримувати студентів, сприяє реалізації державної молодіжної політики», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
 
Нагадаємо, харківські науковці увійшли до 2% найбільш цитованих вчених світу.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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