Прогноз погоди у Харкові на 15 листопада

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +4°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як +1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Якщо небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде.
А якщо цього дня низький туман — до м’якої зими.
З цього дня і до 20 листопада відбувається стійке промерзання ґрунту.
Фінанси потребують серйозного підходу. І обережніше з витратами: сьогодні похід у магазин «за хлібом» може пробити значний пролом у гаманці.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
15 листопада відзначається Всесвітній день рециклінгу (або вторинної переробки), який має на меті привернути увагу до збереження чистої атмосфери.
влажность:
давление:
ветер: