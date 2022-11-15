15.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 листопада

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +4°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як +1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде.

А якщо цього дня низький туман — до м’якої зими.

З цього дня і до 20 листопада відбувається стійке промерзання ґрунту.