13.11.2022 21:25 Рита Парфенова
Рецепт ідеального хумусу
Ця закуска прийшла до нас із країн Близького Сходу і сподобалася гурманам.
Як приготувати ідеальний хумус з ніжною кремовою структурою, розповість РЕДПОСТ.
Інгредієнти:
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боби нуту - 1 склянка;
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сода - 1 ч. л.;
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паста тахіні - 140 грамів;
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голівка часнику – 1 штука (якщо любите його);
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лимонний сік - 5-6 ст. л.;
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дуже холодна вода;
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оливкова олія;
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сіль.
Приготування:
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Сушений нут покладіть у миску середніх розмірів і залийте крижаною водою. До неї додайте половину чайної ложки соди і дайте постояти добу.
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Через 24 години вилийте колишню воду і знову залийте нут, висипавши залишок соди. Поставте на вогонь і проваріть 20 хвилин, постійно помішуючи і знімаючи піну. Додайте чайну ложку солі та варіть нут ще 10 хвилин до розварювання бобів.
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Вимкніть вогонь і злийте воду. У блендері перемішайте нут, тахіні, часник та лимонний сік. Знову посоліть. Консистенція має бути однорідною та м'якою.
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Для легкості прямо під час перемішування інгредієнтів потрібно влити в хумус ще трохи холодної води.
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Готовий хумус зверху полийте оливковою олією та накрийте кришкою. Він може зберігатися у холоді протягом 5 днів.
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