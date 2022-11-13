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13.11.2022  21:25   Рита Парфенова

Рецепт ідеального хумусу

Ця закуска прийшла до нас із країн Близького Сходу і сподобалася гурманам.

Рецепт ідеального хумусу

Як приготувати ідеальний хумус з ніжною кремовою структурою, розповість РЕДПОСТ.

Інгредієнти:

  • боби нуту - 1 склянка;
  • сода - 1 ч. л.;
  • паста тахіні - 140 грамів;
  • голівка часнику – 1 штука (якщо любите його);
  • лимонний сік - 5-6 ст. л.;
  • дуже холодна вода;
  • оливкова олія;
  • сіль.

Приготування:

  1. Сушений нут покладіть у миску середніх розмірів і залийте крижаною водою. До неї додайте половину чайної ложки соди і дайте постояти добу.
  2. Через 24 години вилийте колишню воду і знову залийте нут, висипавши залишок соди. Поставте на вогонь і проваріть 20 хвилин, постійно помішуючи і знімаючи піну. Додайте чайну ложку солі та варіть нут ще 10 хвилин до розварювання бобів.
  3. Вимкніть вогонь і злийте воду. У блендері перемішайте нут, тахіні, часник та лимонний сік. Знову посоліть. Консистенція має бути однорідною та м'якою.
  4. Для легкості прямо під час перемішування інгредієнтів потрібно влити в хумус ще трохи холодної води.
  5. Готовий хумус зверху полийте оливковою олією та накрийте кришкою. Він може зберігатися у холоді протягом 5 днів.
Тэги:  рецепт, хумус
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