30.12.2022 17:35 Дмитро Колонєй

Оформити паспорт у Харкові можна буде у чотирьох центрах надання послуг: адреси

Стало відомо коли та де у 2023 році відновиться надання паспортних послуг мешканцям Харкова.



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ЦНАП, надання паспортних послуг відновлюють з 2 січня 2023 року у територіальних підрозділах Центру надання адміністративних послуг міста Харкова.

Подати документи на ID-картку та закордонний паспорт можна буде у:

Регіональному центрі послуг (пр. Тракторобудівників, 144);

ЦНАП Шевченківського району (пр. Науки, 17-а);

ЦНАП Немишлянського району (пр. Петра Григоренка, 17);

ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55).

Прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі (за наявністю вільних місць).

Це можна зробити через:

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