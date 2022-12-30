Оформити паспорт у Харкові можна буде у чотирьох центрах надання послуг: адреси

Стало відомо коли та де у 2023 році відновиться надання паспортних послуг мешканцям Харкова.
Нагадаємо, раніше ми писали де та як оформити грошову допомогу одиноким матерям у Харкові.
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День може бути продуктивним, якщо направити енергію в позитивне русло. Наприклад, на фітнес, шопінг чи нескладні домашні справи.
28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.
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