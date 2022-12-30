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30.12.2022  17:35   Дмитро Колонєй

Оформити паспорт у Харкові можна буде у чотирьох центрах надання послуг: адреси

Стало відомо коли та де у 2023 році відновиться надання паспортних послуг мешканцям Харкова.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ЦНАП, надання паспортних послуг відновлюють з 2 січня 2023 року у територіальних підрозділах Центру надання адміністративних послуг міста Харкова.
 

Подати документи на ID-картку та закордонний паспорт можна буде у:

  • Регіональному центрі послуг (пр. Тракторобудівників, 144);
  • ЦНАП Шевченківського району (пр. Науки, 17-а);
  • ЦНАП Немишлянського району (пр. Петра Григоренка, 17);
  • ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55).
 
  • Прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі (за наявністю вільних місць).
 

Це можна зробити через:

Нагадаємо, раніше ми писали де та як оформити грошову допомогу одиноким матерям у Харкові.

   

Источник:   Міськрада
 Тэги:  паспорт, оформить, харьков
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