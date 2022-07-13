13.07.2022 14:25 Виталий Хиневич

Коммунальщики ежедневно ведут ремонтные работы на Северной Салтовке (видео)

Специалисты коммунальной службы восстанавливают источники теплоснабжения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ

Сообщается, что работники КП «Харьковские тепловые сети» ежедневно ведут ремонтные работы на Северной Салтовке, страдающей от обстрелов оккупантов.

Как сообщили на предприятии, в этом районе все чаще бывают представители благотворительных организаций – мир поражен стойкостью харьковчан и хочет помочь. На днях Северную Салтовку посетила операционный директор Ассоциации «Медицинская и благотворительная помощь «Франция – Украина» Диана Дольс, которая изучает потребности поврежденных войной гражданских объектов.

Кроме школ и больниц, в этот перечень входят и теплосети. После осмотра разрушенных объектов благотворительница из Франции и руководство КП «ХТС» договорились определиться с первоочередными потребностями и дальше решать, чем можно быстро помочь предприятию.

«Зима всегда приходит по расписанию, поэтому работники ХТС ежедневно едут в этот район восстанавливать источники теплоснабжения. На всех поврежденных котельных кипит работа. Запах горелого в воздухе и звуки обстрелов здесь не утихают до сих пор, но харьковские теплоэнергетики все равно меняют поврежденные трубы и восстанавливают разбитые стены. Запорная арматура, трубы и даже кирпич – сегодня Северная Салтовка нуждается в большом количестве ресурсов и человеческих сил», - отметили на предприятии.