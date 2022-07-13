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13.07.2022  14:17   Рита Парфенова

Не прощают обид: самые злопамятные женщины по знаку Зодиака

Астрологи отмечают, что злопамятство напрямую зависит от знака Зодиака, выделяя три самые тяжелые случая.

Названы самые злопамятные женщины по знаку зодиака

Не поздоровится тому, кто обидит одну из представительниц трех знаков зодиакального круга. Они запомнят каждое плохое слово, каждое колкое замечание, каждый не так брошенный взгляд.

Кто же эти женщины, которые не прощают обид, разбирался РЕДПОСТ

Рак

Представительницы этого знака очень терпеливые. Они могут очень долго не обращать внимания, игнорировать выпады в свою сторону. Но все это чревато серьезными последствиями, ведь они это не пропускают мимо, а копят – днями, неделями, месяцами и годами, а потом накопленные обиды взрываются как вулкан. Женщина-Рак даже может придумать план мести и воплотить его в жизнь, когда уже "урвався терпець".

Дева

Представительницы этого знака не забывают ничего плохого, что по отношению к ним сделали другие. Точно так же, как Девы любят всей душой, так же они и ненавидят. В любой момент их гнев готов вырваться наружу, а его проявление может быть самым разным – от эмоционального всплеска до серьезной мести.

Весы

Представительницы этого знака очень дружелюбные и открытые. Они хорошо относятся к людям и требуют того же взамен. А если они этого не получают, то могут всерьез обидеться. Выяснять отношения Весы не станут, но примут меры – перестанут общаться, отвечать на звонки и помогать, а могут и продумать более изощренную месть.

Источник:   today.ua
 Тэги:  зодиак, астрология, гороскоп
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