02.07.2022 19:33 Дмитрий Колоней

Мигрень приводит к страху упасть и нарушению равновесия: результат исследованияи

Это доказано исследованием бразильских ученых.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Medical Xpress,ученые из Медицинской школы Ribeirão Preto при Университете Сан-Паулу в Бразилии провели перекрестное исследование с участием пациентов с диагнозом эпизодическая мигрень с аурой, без нее, хронической мигренью и контрольной группы без головных болей. Участники прошли оценку, включая тест сенсорной организации для оценки нарушения равновесия, отоневрологический осмотр и заполнили анкеты по страху падений, головокружения и кинезиофобии.

При оценке события падения были задокументированы чаще среди пациентов с мигренью. Были обнаружены корреляции между баллами теста сенсорной организации и страхом падений, головокружением, кинезиофобией и частотой мигрени.

"Эти результаты указывают на необходимость более адаптированной реабилитации для восстановления сенсорных систем, ответственных за контроль у пациентов с мигренью, особенно когда сообщается об ауре или высокой частоте приступов", - пишут авторы.