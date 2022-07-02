02.07.2022 19:33 Дмитрий Колоней
Мигрень приводит к страху упасть и нарушению равновесия: результат исследованияи
Это доказано исследованием бразильских ученых.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Medical Xpress,ученые из Медицинской школы Ribeirão Preto при Университете Сан-Паулу в Бразилии провели перекрестное исследование с участием пациентов с диагнозом эпизодическая мигрень с аурой, без нее, хронической мигренью и контрольной группы без головных болей.
Участники прошли оценку, включая тест сенсорной организации для оценки нарушения равновесия, отоневрологический осмотр и заполнили анкеты по страху падений, головокружения и кинезиофобии.
При оценке события падения были задокументированы чаще среди пациентов с мигренью. Были обнаружены корреляции между баллами теста сенсорной организации и страхом падений, головокружением, кинезиофобией и частотой мигрени.
"Эти результаты указывают на необходимость более адаптированной реабилитации для восстановления сенсорных систем, ответственных за контроль у пациентов с мигренью, особенно когда сообщается об ауре или высокой частоте приступов", - пишут авторы.
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