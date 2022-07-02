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02.07.2022  19:01   Дмитрий Колоней

Строители восстанавливают дома в обстрелянных районах Харькова

Об этом сообщили в КП «Харьковжилстрой».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковжилстрой», специалисты печного участка обследуют поврежденные оголовки, дымовые и вентиляционные каналы, а также занимаются подготовкой отопительных приборов и печей на твердом топливе. Кроме того, отрабатываются заявки по устранению обратной тяги, прочистке дымовых и вентиляционных каналов, которые поступают от жителей в службу «15-62».
 
Также работники КП продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами жилые дома.
 
В частности:
  • по пр. Героев Харькова, 294, 314 бригады ремонтируют входные группы,
  • по ул. Мира, 4, ул. Плиточной, 17, ул. Роганской, 89-в, ул. Таджикской, 15, ул. Библика, 63 - заняты восстановлением кровель.
  • по ул. Мира, 26, 38/4, ул. Библика, 25, 37/8, пр. Героев Харькова, 102/112, 89, 191, пр. Героев Сталинграда, 161, ул. Танкопия, 31/2, подключаются к ремонту систем центрального отопления и/или горячего водоснабжения
  •  по пр. Александровскому, 158. ремонтируют места общего использования
 
Кроме того, они занимаются закрытием и установкой окон, ремонтом в подъездах входных дверей, восстановлением скамеек, кронированием деревьев и т. д.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт домов, отопительный сезон, харьков
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