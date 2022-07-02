02.07.2022 19:01 Дмитрий Колоней

Строители восстанавливают дома в обстрелянных районах Харькова

Об этом сообщили в КП «Харьковжилстрой».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковжилстрой», специалисты печного участка обследуют поврежденные оголовки, дымовые и вентиляционные каналы, а также занимаются подготовкой отопительных приборов и печей на твердом топливе. Кроме того, отрабатываются заявки по устранению обратной тяги, прочистке дымовых и вентиляционных каналов, которые поступают от жителей в службу «15-62».

Также работники КП продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами жилые дома.

В частности:

по пр. Героев Харькова, 294, 314 бригады ремонтируют входные группы,

по ул. Мира, 4, ул. Плиточной, 17, ул. Роганской, 89-в, ул. Таджикской, 15, ул. Библика, 63 - заняты восстановлением кровель.

по ул. Мира, 26, 38/4, ул. Библика, 25, 37/8, пр. Героев Харькова, 102/112, 89, 191, пр. Героев Сталинграда, 161, ул. Танкопия, 31/2, подключаются к ремонту систем центрального отопления и/или горячего водоснабжения

по пр. Александровскому, 158. ремонтируют места общего использования

Кроме того, они занимаются закрытием и установкой окон, ремонтом в подъездах входных дверей, восстановлением скамеек, кронированием деревьев и т. д.