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24.01.2023  11:21   Рита Парфенова

У Харкові на пожежі врятували жінку

Харківські пожежники врятували 75-річну жінку.

Пожежа на вулиці Ахсарова у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДУ ДСНС України у Харьківській області, пожежа на вулиці Ахсарова, 20 у Харкові виникла 23 січня о дев’ятій годині вечора.

На гасіння пожежі виїжджали рятувальники 32-ї ДРПЧ. Горіла квартира на 5-му поверсі житлового 16-типоверхового будинку. Площа горіння склала біля 30 кв.м.

В осередку пожежі вогнеборці виявили 75-річну жінку, яка потерпала від диму. Її негайно винесли на свіже повітря, врятувавши життя.

Вогонь ліквідований о 22:34. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 23 по 24 січня 2023 року зафіксовано чотири пожежі, спричинені обстрілами з боку окупаційних військ росії.

 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, харків, харьков
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