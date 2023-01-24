24.01.2023 10:53 Рита Парфенова

Троє людей отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини

До районної лікарні Вовчанська доставлені троє людей з пораненнями внаслідок обстрілів військовими рф.

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Правоохоронці зазначили, що протягом доби ворог атакував з танків, мінометів та артилерії території громад Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів.



Найбільше від ворожих обстрілів потерпали мешканці Вовчанська. Поранення отримали троє містян, які доставлені до районної лікарні.



Постраждали домівки громадян, кілька багатоквартирних будинків, господарчі будівлі, транспортні засоби, руйнувань зазнали об’єкт промислового підприємства, сільський будинок культури, складські приміщення.



В інших населених пунктах ворог також вів прицільний вогонь по цивільних об’єктах.



Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 січня ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів.



