24.01.2023 10:11 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 січня

У період з 21 по 23 січня офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 20 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.



З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 246 осіб. Одужало 308 872 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 84 особи. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.



Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 14 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Лозівському, по одному - в Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах області.



Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.



