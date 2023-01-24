    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 січня
24.01.2023  10:11   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 січня

У період з 21 по 23 січня офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 20 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 246 осіб. Одужало 308 872 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 84 особи. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 14 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Лозівському, по одному - в Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах області.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.11 Медицина ВІДЕО: Для ковідних хворих готові виділити половину усього ліжкового фонду України - МОЗ (Харьковские известия)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 