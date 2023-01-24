Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 січня

У період з 21 по 23 січня офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за три доби у Харкові та області діагностували 20 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 246 осіб. Одужало 308 872 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 84 особи. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 14 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Лозівському, по одному - в Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах області.
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