24.01.2023 09:57 Євген Клочко

Більшість українських біженців — хто вони: дослідження соціологів ХПІ

Науковці факультету соціології та державного управління НТУ "ХПІ" завершили перший етап соціологічного дослідження "Біженці та внутрішньо переміщені особи російсько-української війни: соціальні характеристики та практики".

Як повідомили у пресслужбі виша, дослідники ХПІ зосередились на аналізі соціальних характеристик і практик біженців і внутрішньо переміщених осіб унаслідок російсько-української війни 2022 року, передає РЕДПОСТ . Він ґрунтується на результатах інтернет-опитування 1 170 осіб із різних регіонів України.

Опитування соціологів ХПІ показало, що більшість респондентів відчували деяке занепокоєння з приводу можливої російської агресії. Однак загалом українці не були готові до початку воєнних дій і, звісно, не мали уявлення про те, як евакуюватися. Коли почалася війна, більшість респондентів відклали евакуацію: 55% опитаних сподівалися на швидке закінчення воєнних дій, а 37% заявили, що не хочуть евакуюватися, "тому що це моя батьківщина". Мотивом для найшвидшої і найтерміновішої евакуації був страх за життя своїх дітей, онуків і родичів, а також за своє власне життя.

Було чотири хвилі евакуації: напередодні військового вторгнення (близько 3% респондентів), у перший день військового вторгнення та впродовж першого тижня (до чверті респондентів). Найбільша кількість людей була евакуйована у зв'язку з подіями на передовій у березні 2022 року та наступного місяця.

Цікаво, що серед біженців більше міських жителів, ніж сільських. Це пов'язано не тільки з тим, що міста приваблюють більш мобільних молодих людей і дітей, які потребують догляду та підтримки. Міські жителі краще освічені, мають доступ до інформації про переселення різними каналами, мають кращий доступ до транспорту для евакуації і менше залежать від сільського господарства як джерела доходу. Міські жителі також були більш уразливі (у містах на той час було мало сховищ). З іншого боку, сільські жителі мали доступ до підвалів власних будинків як сховищ і були в більшій безпеці.

Було встановлено, що більшість опитаних біженців та ВПО представляють середній клас із сім'ями та дітьми, які мають вищу освіту, працюють у різних секторах економіки (багато груп були вчителями, науковцями, представниками ІТ та сфери послуг), самозайнятими та власниками бізнесу. Ці люди мають досить добрий рівень економічного капіталу (володіння будинком та автомобілем, високий рівень споживчої поведінки). За даними опитування, 46% людей залишили свої домівки автомобілем і лише 18% - евакуаційним потягом.



