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01.07.2025  20:50   Віталій Хіневич

Скільки ВПО зареєстровано у Харкові

У Харкові станом на 1 липня зареєстровано понад 204,7 тис. внутрішньо переміщених осіб.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Серед ВПО, які мешкають у місті, - 12,6 тис. осіб з інвалідністю, майже 27 тис. дітей та 56 тис. пенсіонерів. 
 
Для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 52 гуртожитки. Також у місті працюють гуманітарні хаби, де надають допомогу. Крім того, в усіх районах облаштовані громадські кухні, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов заявив, що більшість внутрішньо переміщених осіб не планують повертатися додому, а Харків став для них новим домом. 
 
Тэги:  впо, харків
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