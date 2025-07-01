01.07.2025 20:50 Віталій Хіневич

Скільки ВПО зареєстровано у Харкові

У Харкові станом на 1 липня зареєстровано понад 204,7 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Серед ВПО, які мешкають у місті, - 12,6 тис. осіб з інвалідністю, майже 27 тис. дітей та 56 тис. пенсіонерів.

Для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 52 гуртожитки. Також у місті працюють гуманітарні хаби, де надають допомогу. Крім того, в усіх районах облаштовані громадські кухні, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов заявив, що більшість внутрішньо переміщених осіб не планують повертатися додому, а Харків став для них новим домом.