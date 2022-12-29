29.12.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

Генератори та ремонт: на які послуги зріс попит в українців

У листопаді-грудні спостерігається високий попит та пропозиція на оренду генераторів та їх ремонт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на онлайн платформу оголошень OLX.

Повідомляється, що причиною зростання попиту на дані послуги стали активні обстріли росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури України. Також збільшився попит на ремонтні роботи. На сервісі OLX у розділі «Бізнес та послуги» в період листопад-грудень користувачі найбільше цікавилися орендою генераторів — майже 300 тисяч разів.

Пропозиція, як і попит, теж була великою — 10,3 тисячі оголошень. Це вчетверо більше, ніж у цей же період 2021 року. Також упродовж останніх двох місяців на OLX активно шукали і ремонт генераторів, понад 4 тисячі разів.

Якщо говорити про послуги, які пропонували українці у грудні 2022 року, то найбільше оголошень було серед наступної п'ятірки:

В свою чергу попит відповідав пропозиції, адже найчастіше впродовж місяця відгукувалися саме на послуги з ремонту (понад 106 тисяч відгуків) та грузові перевезення — (16,5 тисяч). Також українці не забували і про здоров'я, тому достатньо багато відгуків було на послуги масажу — 26 тисяч.

Натомість, серед пошукових запитів у розділі послуг у грудні лідером стала оренда генераторів — цей запит був найчастішим. Не менше разів цікавилися орендою авто та ремонтом холодильників.

Крім цього зазначається, що порівняно з груднем 2021 року запити українців суттєво не змінилися окрім того, що минулого року користувачі OLX не шукали генератори. Але як і цього року, найбільше цікавилися орендою авто, грузовими перевезеннями, ремонтом та масажем.

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