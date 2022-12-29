29.12.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновлюють колектор водовідведення

Роботи відбуваються у житловому районі міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» ведуть відновлювальні роботи на аварійному каналізаційному колекторі діаметром 400 мм на вул. Любові Малої у Новобаварському районі.

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко, роботи ведуться безпосередньо на проїжджій частині вулиці Любові Малої, що ускладнює рух автотранспорту та пішоходів, тому перед бригадами стоїть завдання закінчити реконструкцію колектора у стислий термін.

«Ремонт складний, адже традиційно мережі водовідведення розташовані нижче за інші комунікації, на глибині не менше 4 м, плюс у цьому місці непрості гідрогеологічні умови і ми, для якісного ремонту мереж, змушені застосовувати водознижувальну техніку. Щоб оперативно відновити колектор, задіяли усі профільні служби комплексу – районну експлуатаційну бригаду, дільниці з ремонту мереж каналізації та надзвичайних ситуацій. Вже закінчили локалізацію та підготовчі роботи, ведемо безпосередньо зварювальні та відновлювальний процес. Завершити плануємо до кінця тижня», - наголосив Ігор Вороненко.

За його словами, після локалізації аварійної ділянки, щоб не створювати проблем харків'янам, насамперед налагодили перекачування стоків на весь період ремонту.

«Відновлення данного колектора не тільки складне, а й витратне, адже підприємство несе додаткове матеріальне навантаження у вигляді електроенергії для перекачувальних агрегатів та паливо для спецтехніки, що застосовується. Але перед нашими фахівцями немає нездійсненних завдань. Робимо все можливе, щоб каналізаційні об’єкти та мережі звично функціонували, а харків'янам у цей непростий воєнний час жилося комфортно», - наголосив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення».