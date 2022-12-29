Ігор Терехов поінформував про обстріл Харкова

Під ударом окупантів знову - інфраструктура Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі розмістив інформаційний пост:
"Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе.
По разрушениям и пострадавшим информация уточняется" - поніформував міський голова
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Хороший день для активних, енергійних вчинків! В особистих стосунках не робіть поспішних висновків та відкладіть розгляд на інший день.
28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.
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