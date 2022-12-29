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29.12.2022  14:32   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов поінформував про обстріл Харкова

Під ударом окупантів знову - інфраструктура Харкова.


Ігор Терехов поінформував про обстріл Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі розмістив інформаційний пост:

   "Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе.

По разрушениям и пострадавшим информация уточняется" - поніформував міський голова

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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