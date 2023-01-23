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23.01.2023  21:25   Василь Голосний

В Харкові волонтери допомагають Пунктам незламності (фото)

Волонтери на прохання Молодіжної ради при Харківському міському голові придбали для одного з Пунктів Незламності генератори.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Як повідомили представники компанії EPAM, Молодіжна рада звернулася звернулась до них з приводу фінансування одного з Пунктів Незламності, повідомляє РЕДПОСТ.
 
"Ви бачите генератори та інше обладнання, яке наша компанія профінансувала. Тисячі співробітників вважають за необхідне допомагати Харкову. Ми тут, ми залишаємось. І тисячі волонтерів допомагають військовим, цивільним, вимушено переміщеним особам по різним напрямкам" - повідомив Олександр Луцик, старший менеджер «EPAM УКРАЇНА» 
 
На даний момент компанія EPAM передала обладнання більше ніж на 300 тисяч гривень - це генератори 2 по 10 кВт., конвектори, буржуйки, дрова, пледи.
 
Завдяки новому обладнанню, повідомили представники «Офісу реформ» міста Харкова, цей Пункт Незламності зможе працювати ще більш ефективно. 

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Тэги:  харьков, волонтери, пункт незламності, epam
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