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16.12.2022  20:24   Василь Голосний

Світло добра: В Харкові працюють Пункти Незламності (фото)

Через атаку російськими ракетами вранці 16 грудня Харків тимчасово залишився без електрики. У місті запрацювали Пункти Незламності, куди може прийти будь-хто погрітися, поїсти чи зарядити свої телефони.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Кореспондент РЕДПОСТ побував у двох пунктах, розташованих в Індустріальному районі, - в одній із шкіл та палаці дитячої творчості. 

На обох локаціях панує дружня тепла атмосфера, облаштовані дитячі куточки. Пункти забезпечені засобами гігієни та всім необхідним для надання долікарської медичної допомоги. 

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Тэги:  харьков, агрессия россии, пункт незламності, індустріальний
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