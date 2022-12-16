16.12.2022 20:24 Василь Голосний

Світло добра: В Харкові працюють Пункти Незламності (фото)

Через атаку російськими ракетами вранці 16 грудня Харків тимчасово залишився без електрики. У місті запрацювали Пункти Незламності, куди може прийти будь-хто погрітися, поїсти чи зарядити свої телефони.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Кореспондент РЕДПОСТ побував у двох пунктах, розташованих в Індустріальному районі, - в одній із шкіл та палаці дитячої творчості.



На обох локаціях панує дружня тепла атмосфера, облаштовані дитячі куточки. Пункти забезпечені засобами гігієни та всім необхідним для надання долікарської медичної допомоги.

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