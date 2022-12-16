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16.12.2022  20:00   Дмитро Колонєй

Жінка під Харковом керувала економікою міста при окупантах (фото)

Жінку під Харковом поінформували про підозру у держзраді під Харковом.

Звітувала окупантам та керувала економікою Куп‘янська у протизаконному органі влади жінка під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у Куп’янську місцева мешканка добровільно погодилась працювати на так звану «ВГА Купянского района», у червні 2022 року  обійнявши посаду «и. о. главного специалиста отдела экономического развития» у псевдоадміністрації та:
 
  • формувала платіжні відомості щодо виплати грошової допомоги місцевому населенню та
  • робила звіти, які передавала новій «владі». 
Нагадаємо, раніше ми писали про чоловіка під Харковом, який став головним агітатором окупантів
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
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