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16.12.2022  21:00   Дмитро Колонєй

Під час обстрілу Харківщини загинула жінка

Поліція Харківщини фіксує наслідки злочинного ракетного удару по інфраструктурі Харківщини.


Нацполіція
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, окупанти нанесли масований ракетний удар, випустив по Харкову та області щонайменше 10 ракет типу С-300. Вороги вразили кілька об'єктів енергетичної інфраструктури.
 
Також противник наносив удари з танків й артилерії по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів. 
 
В результаті вибуху снаряду смертельні поранення отримала 60-річна мешканка Чугуївщини.
 
Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про ракетний обстріл будинків та інфраструктурних об’єктів Харківщини десятками ракет.

 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  обстрел, смерть, харьков, чугуев, агрессия россии
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