Під час обстрілу Харківщини загинула жінка

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Гороскоп на 16 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Будь-які спроби натиснути на когось можуть спричинити рішучу відсіч. Намагайтеся викликати симпатію в опонента, це схиляє його на ваш бік.

Прогноз погоди у Харкові на 16 грудня Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ.