16.12.2022 18:59 Дмитро Колонєй
Окупанти вразили ракетами будинки та інфраструктурні об’єкти Харківщини
Оперативна інформація станом на вечір 16 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, зранку ворог завдав масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі нашої держави. За уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони. В результаті ударів вражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки Харківщини.
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На Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.
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На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Орлянка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.
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