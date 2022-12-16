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16.12.2022  18:59   Дмитро Колонєй

Окупанти вразили ракетами будинки та інфраструктурні об’єкти Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 16 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, зранку ворог завдав масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі нашої держави. За уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони. В результаті ударів вражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки Харківщини.
 
  • На Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та   артилерійські обстріли в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Орлянка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області.
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 райони зосередження особового складу, пункт управління та  склад боєприпасів окупантів.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що загарбники нарощують угруповання на Харківщині.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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