24.01.2023 12:16 Рита Парфенова

Малюнки дітей, які ховалися у харківському метро, показали у Литві

У містах Литви експонуються малюнки українських дітей, створені у метрополітені Харкова на початку повномасштабної агресії рф щодо України.

Виставки проходять в рамках акції «Щоденники з укриття». Як передає РЕДПОСТ, про це у Фейсбуці повідомило Посольство України у Литві.



Дитячі малюнки створені в арт-студії Aza Nizi Maza, що після початку збройного вторгнення рф, переїхала на одну із станцій метро Харкова, оскільки саме метро стало найбільш безпечним простором для проведення занять. Навіть в таких умовах викладачі арт-студії продовжили працювати та допомагати дітям заспокоювати тривогу за допомогою мистецтва. Сьогодні оригінальні дитячі роботи можна побачити в підземці харківського метро.





У Литві проєкт реалізовано провідною рекламною агенцією JCDecaux Lietuva. Малюнки для експонування подарувала куратор арт-проєктів і креативна директорка агентства «Boomerang» Ірина Грицька. Ірина сказала, що було б дуже символічно, якби ці роботи могли побачити не лише ті, хто переховується під землею, а й ті, хто прогулюється вулицями свого міста.

«Так народилася ця акція, яка є нагадуванням не забувати про народ України та його мужню боротьбу за свободу. Водночас ця акція є зворотним зв’язком для дітей, які не втрачають стимул творити та розповідати про чудових людей своєї країни. У яких би важких умовах не починався творчий шлях цих молодих людей, я сподіваюся, що найближчим часом світ почує про них як про талановитих митців», розповіла керівниця агенції Жанета Фомова.





Раніше РЕДПОСТ писав, що в Адміністрації Салтівського району до Дня Соборності України презентували онлайн-виставку робіт Харківської дитячої художньої школи №2 ім. П. О. Левченка.



