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25.12.2022  21:31   Дмитро Колонєй

Падають ціни на цибулю: в якій мірі та чому

Пояснення щодо цієї несподіванки кінця року дають експерти.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Today, цибуля, яка росла в ціні у 2022 році, дешевшає. За тиждень вартість овоща знизилася з 23 грн. майже до 20, впав на 13%. Причому, аналітики кажуть, що цей тренд триватиме, принаймні, до закінчення поточного року.
 

Чому відбувається зниження цін на цибулю

 
  • Це відбулося через скорочення попиту на цей овоч.  Оптовики зробили чималий запас цибулі, причому не лише вітчизняної, але й із країн Центральної Азії. Їхні розрахунок був простий: цибуля зараз у ціні, тож на ній можна буде заробити непоганий прибуток. Але попит на цибулю нині слабкий. Через високу вартість товару люди беруть її поштучно, а не кілограмами, як раніше.
Нагадаємо, раніше ми писаои про те, що в Україні - дефіцит цибулі та розповідали, як збираються вирішити проблему.
 

 

Источник:   Today
 Тэги:  цена, лук, украина
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