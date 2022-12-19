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19.12.2022  11:02   Рита Парфенова

Рівень радіації у Харкові та області на 19 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.


Фото з відкритих джерел

Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.

За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 19 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

по місту Харкову – 0,11 – 0,12 мкЗв/год

  • Помірки – 0,11 мкЗв/год,
  • вул. Северина Потоцького – 0,12 мкЗв/год.

по Харківській області – 0,10 – 0,14 мкЗв/год:

  • м. Балаклія – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Вовчанськ – 0,14 мкЗв/год;
  • м. Дергачі – 0,10 мкЗв/год;
  • м. Зміїв – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Ізюм – 0,13 мкЗв/год;
  • м. Красноград – 0,13 мкЗв/год;
  • м. Куп’янськ – 0,10 мкЗв/год;
  • м. Лозова – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Чугуїв – 0,12 мкЗв/год;
  • смт Великий Бурлук – 0,14 мкЗв/год.
  • смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Нова Водолага – 0,12 мкЗв/год;
  • с. Покотилівка – 0,10 мкЗв/год.

Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 18 грудня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
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