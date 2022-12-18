Рівень радіації у Харкові та області на 18 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 18 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову
по Харківській області – 0,10 – 0,13 мкЗв/год:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадуємо, у Харкові ввечері 17 грудня вперше за щонайменше останні 25 років зафіксували зимову грозу.
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Головне – грамотно витрачати свої сили. Якщо кидатиметеся на справи з повною самовіддачею, до вечора це може загрожувати занепадом сил.
Весь день у Харкові буде хмарним. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
З 2000 року кожне 18 грудня світ відзначає міжнародний день тих, хто відважно шукає кращого життя.
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