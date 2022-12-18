Рівень радіації у Харкові та області на 18 грудня

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Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Головне – грамотно витрачати свої сили. Якщо кидатиметеся на справи з повною самовіддачею, до вечора це може загрожувати занепадом сил.

Прогноз погоди у Харкові на 18 грудня Весь день у Харкові буде хмарним. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.