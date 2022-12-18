Пішли шукати худобу та підірвалися на міні: двох чоловіків знайшли мертвими на Харківщині

Двох місцевих жителів деокупованого села Харківщини знайшли мертвими після трьох днів пошуків.
Про це повідомили у Прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
За даними слідства, 15 грудня у с. Довгеньке на Ізюмщині двоє місцевих чоловіків 50 та 52 років пішли шукати худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись. Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців: тривали пошуки з використанням дрону.
18 грудня чоловіків знайшли мертвими: вони підірвались на міні, залишеній окупантами.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС.
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