18.12.2022 15:02 Рита Парфенова

Вовчанськ та Куп’янськ під вогнем окупантів: поліція фіксує наслідки (фото)

Харківські поліцейські зафіксували наслідки російських атак протягом минулої доби

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Протягом доби з 17 по 18 грудня окупанти обстріляли три райони області з різних видів зброї. Під прицілом військових рф опинилися населені пункти на Харківському, Куп’янському та Чугуївському напрямках. Загиблих та поранених немає.



Інформація про пошкоджені приватні будинки надійшла від жителів міста Вовчанська.



Населені пункти на Куп’янщині зазнали обстрілів з танків та усього спектру артилерії. Від вибуху снаряду пошкодження отримало приміщення підприємства.



На місцях влучань доказову базу воєнних злочинів збирали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції.



За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення даного злочину передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.





Нагадаємо, у Харківській області за добу з 17 по 18 грудня 2022 року пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.