19.12.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

Склалася важка ситуація: в Укренегро повідомили про стан енергосистеми

Ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Також в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження.

«Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та м.Київ.

Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час. Попри всі пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.

У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд»,-зазначили в Укренерго.