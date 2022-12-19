    
Главная Новини Харкова ЖКГ Склалася важка ситуація: в Укренегро повідомили про стан енергосистеми
19.12.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

Склалася важка ситуація: в Укренегро повідомили про стан енергосистеми

Ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Також в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження. 
 
«Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень  в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та м.Київ.  
 
Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час. Попри всі пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц,  працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.
 
У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд»,-зазначили в Укренерго.
 
Нагадаємо, комунальники Харкова знову запустили систему опалення після ракетного удару.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.12 ЖКГ У Харкові відбудовують житлові будинки, постраждалі внаслідок ворожих обстрілів (фото) 19.12 ЖКГ Комунальники Харкова знову запустили систему опалення після ракетного удару (фото) 18.12 ЖКГ Харківські комунальники усунули пошкодження на водоводах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 