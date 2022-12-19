    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ще двох посіпаків окупантів виявили на Харківщині
19.12.2022  11:25   

Ще двох посіпаків окупантів виявили на Харківщині

Місцеві жителі Куп’янська та смт Шевченкове підозрюються у колабораціонізмі.

Мешканець м. Куп‘янськ у червні обійняв посаду и. о. старшего инспектора административно-хозяйственного отдела у так званій ВГА Купянского района

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області викрито 37-річного чоловіка та 40-річну жінку, які підозрюються  у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, мешканець м. Куп‘янськ у червні за пропозицією окупантів обійняв посаду «и. о. старшего инспектора административно-хозяйственного отдела» у так званій «ВГА Купянского района». Він охороняв псевдоадміністрацію спільно з бойовиками «ЛНР».

40-річна мешканка смт Шевченкове зайняла псевдопосаду соціального працівника Територіального центру соціального обслуговування

Друга підозрювана — 40-річна мешканка смт Шевченкове — зайняла псевдопосаду соціального працівника «Територіального центру соціального обслуговування», створеного російськими загарбниками. Колаборантка збирала паспортні дані місцевих та передавала їх «керівництву».

Дізнання проводять дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, слідчі Харківщини повідомили про підозру депутатці районної ради у колабораційній діяльності.

 

Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.12 Надзвичайні події У звільненому селі Харківщини знайшли російські підручники 09.12 Надзвичайні події Заробляв при окупантах: на Харківщині чоловік відкрив магазин по російським законам 08.12 Надзвичайні події Депутатка з Куп’янська, яка працювала на окупантів, планувала втекти до Євросоюзу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 