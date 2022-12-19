Ще двох посіпаків окупантів виявили на Харківщині

Місцеві жителі Куп’янська та смт Шевченкове підозрюються у колабораціонізмі.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.
За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області викрито 37-річного чоловіка та 40-річну жінку, які підозрюються у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
За даними дізнання, мешканець м. Куп‘янськ у червні за пропозицією окупантів обійняв посаду «и. о. старшего инспектора административно-хозяйственного отдела» у так званій «ВГА Купянского района». Він охороняв псевдоадміністрацію спільно з бойовиками «ЛНР».
Друга підозрювана — 40-річна мешканка смт Шевченкове — зайняла псевдопосаду соціального працівника «Територіального центру соціального обслуговування», створеного російськими загарбниками. Колаборантка збирала паспортні дані місцевих та передавала їх «керівництву».
Дізнання проводять дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.
Нагадаємо, слідчі Харківщини повідомили про підозру депутатці районної ради у колабораційній діяльності.
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