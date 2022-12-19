19.12.2022 11:25

Ще двох посіпаків окупантів виявили на Харківщині

Місцеві жителі Куп’янська та смт Шевченкове підозрюються у колабораціонізмі.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області викрито 37-річного чоловіка та 40-річну жінку, які підозрюються у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).



За даними дізнання, мешканець м. Куп‘янськ у червні за пропозицією окупантів обійняв посаду «и. о. старшего инспектора административно-хозяйственного отдела» у так званій «ВГА Купянского района». Він охороняв псевдоадміністрацію спільно з бойовиками «ЛНР».

Друга підозрювана — 40-річна мешканка смт Шевченкове — зайняла псевдопосаду соціального працівника «Територіального центру соціального обслуговування», створеного російськими загарбниками. Колаборантка збирала паспортні дані місцевих та передавала їх «керівництву».



Дізнання проводять дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, слідчі Харківщини повідомили про підозру депутатці районної ради у колабораційній діяльності.