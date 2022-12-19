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19.12.2022  11:37   Рита Парфенова

У Харкові відбудовують житлові будинки, постраждалі внаслідок ворожих обстрілів (фото)

Відновлювальні роботи проводяться у Немишлянському районі Харкова.

У житловому будинку по Салтівському шосе триває оздоблення стін фасаду на 4-5-му поверхах У житловому будинку по Салтівському шосе триває оздоблення стін фасаду на 4-5-му поверхах
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Так, у Немишлянському районі відновлювальні роботи виконують спеціалісти АТ «Житлобуд-1».

В одній із будівель по вул. Драгоманова виконаний ремонт покрівлі та розпочаті роботи з оздоблення стін машинного приміщення. 
 
У житловому будинку по Салтівському шосе триває оздоблення стін фасаду на 4-5-му поверхах У житловому будинку по Салтівському шосе триває оздоблення стін фасаду на 4-5-му поверхах
 
У житловому будинку  по Салтівському шосе триває оздоблення стін фасаду на 4-5-му поверхах.

Нагадаємо, вже вп’яте з початку опалювального сезону робітники КП «ХТМ» запустили систему опалення міста з нуля.

Источник:   ХМР
 Тэги:  дом, жкх, восстановление, харьков, агрессия россии
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