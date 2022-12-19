19.12.2022 11:37 Рита Парфенова

У Харкові відбудовують житлові будинки, постраждалі внаслідок ворожих обстрілів (фото)

Відновлювальні роботи проводяться у Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Так, у Немишлянському районі відновлювальні роботи виконують спеціалісти АТ «Житлобуд-1».



В одній із будівель по вул. Драгоманова виконаний ремонт покрівлі та розпочаті роботи з оздоблення стін машинного приміщення.

У житловому будинку по Салтівському шосе триває оздоблення стін фасаду на 4-5-му поверхах.

Нагадаємо, вже вп’яте з початку опалювального сезону робітники КП «ХТМ» запустили систему опалення міста з нуля.