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22.12.2022  13:45   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов зустрівся з освітянами Основʼянського та Слобідського районів

Харківський міський голова зустрівся з працівниками навчальних закладів.

вчителя
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що Ігор Терехов подякував працівникам навчальних закладів за стійкість, патріотизм, відданість справі та відзначив Подяками міського голови кращих педагогів.
 
«Величезна вдячність вам за те, що, попри усі жахи та виклики війни, попри найскладніші часи для харківʼян, місто вистояло, живе, а діти в ньому і зараз отримують гідні знання. Мені дуже хочеться, щоб перше вересня ми відсвяткували урочистою лінійкою у мирному місті, щоб шкільні кабінети нарешті наповнилися дітьми, а коридори на перервах - рухом та метушнею. Вірю, що так і буде!» - привітав освітян Ігор Терехов.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терехов
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