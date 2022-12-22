22.12.2022 17:59 Дмитро Колонєй

На Харківщині засуджено десятки російських військових злочинців (фото)

Прокурори Харківщини зафіксували тисячі порушень міжнародного права.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, правоохоронці області розслідують понад 10 тисяч кримінальних справ за фактами воєнних злочинів та злочинів, пов’язаних з виправдовуванням збройної агресії РФ, з яких 98 % – це порушення законів та звичаїв війни:

7164 пов’язані з нападами чи бомбардуваннями будь-якими засобами цивільної інфраструктури,

87 – вбивствами,

315 – незаконним позбавленням волі,

1704 – мародерствами,

7 – зґвалтуваннями.

загибелі 1682 мешканців області та

поранення 2580 цивільних осіб. Із вказаної кількості встановлено загибель 74 та поранення 200 дітей.

Прокурори разом зі слідчими та експертами провели ексгумацію 603 тіл цивільних осіб, які загинули від дій окупантів, у тому числі виявлених у місці масового поховання у м. Ізюмі. Руйнування

За даними розлідувань,, загарбники зруйнували чотирнадцять з половиною тисяч об’єктів, з яких:

3291 – це багатоповерхові будинки,

5410 – приватні житлові будинки,

356 – заклади культури,

268 – заклади охорони здоров’я.

Постраждали також промислові підприємства, заклади освіти, спорту та інші об’єкти.

Також здійснюється процесуальне керівництво у 20 кримінальних провадженнях за фактами вивезення зерна та техніки військовослужбовцями РФ, знищення майнових комплексів зернових терміналів, елеваторів та посівів зернових культур.

Катування

Як приклад, повідомлено про підозру чотирьом окупантам – двом найманцям приватної військової компанії та двом військовослужбовцям ЗС РФ за фактом катування трьох учасників АТО, стосовно яких здійснювалось фізичне та психологічне насильство, їх утримували в ямі без води та їжі.

До суду направлено обвинувальні акти стосовно 51 особи, з яких 36 вже засуджено.

У справах за фактами вчинення воєнних злочинів та злочинів, пов’язаних з виправдовуванням збройної агресії РФ, повідомлено про підозру 80 особам, у тому числі 18 військовослужбовцям країни-агресора, найманцям приватної військової компанії та учасникам незаконного збройного формування так званої “ДНР”.

Як приклад, двох військовослужбовців збройних сил РФ, а саме – навідника та водія-заряджаючого БМ-21 «Град», які вранці 24 лютого з території Бєлгородської області завдали артилерійські удари по громадській інфраструктурі Дергачівського району, засуджено до одинадцяти з половиною років позбавлення волі.

Прокурори продовжують системну роботу з метою покарання та притягнення до кримінальної відповідальності усіх винних. Кожен, хто був причетний до цього, обов’язково понесе покарання за вчинені звірства.