22.12.2022 18:32 Дмитро Колонєй
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківщини
Оперативна інформація станом на вечір 22 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб України, протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню,
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На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області. Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
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На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області. Ворог не полишає спроб покращити тактичне положення
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили противника.
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