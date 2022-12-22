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22.12.2022  19:08   Дмитрий Колоней

На Холодній горі у Харкові ремонтують постраждалий від обстрілів будинок

Про хід робот інформує КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», на вул. Полтавський Шлях, спеціалісти КП «Харківспецбуд» продовжують ремонтувати житловий будинок, який постраждав внаслідок ворожої агресії:

  • виконують роботи з посилення стін металевим каркасом,
  • відновлення цегляної кладки та
  • встановлення пластикових віконних блоків.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  обстрел, ремонт домов, харьков, агрессия россии
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