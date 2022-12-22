На Холодній горі у Харкові ремонтують постраждалий від обстрілів будинок

Про хід робот інформує КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», на вул. Полтавський Шлях, спеціалісти КП «Харківспецбуд» продовжують ремонтувати житловий будинок, який постраждав внаслідок ворожої агресії:
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Виконувати поточну роботу сьогодні значно легше. Скористайтеся цим, щоб розгребти завали, на які вам не вистачить і тижня.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
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