22.12.2022 17:15 Євген Клочко

Які бренди запчастин мають попит серед власників Daewoo Lanos

Модель Daewoo Lanos ще досі залишається одним з найпопулярніших автомобілів у Східній Європі. Важливою особливістю даної моделі є простота та дешевизна в обслуговуванні.

Запчастини Lanos завжди були представлені великою кількістю брендів, у тому числі орієнтованих на бюджетний сегмент, що є взаємозамінними. А відремонтувати деякі вузли автомобіля могли навіть пересічні водії. Сьогодні ми розповімо, запчастини яких брендів мали найбільший попит серед вітчизняних власників «Ланосів» і залишаються популярними навіть сьогодні.

Приз споживчих симпатій

Завдяки доступній ціні та непоганим експлуатаційним характеристикам Daewoo Lanos набрав популярність серед практично всіх категорій українських водіїв. Особливо ця машина сподобалася таксистам і тим, хто купував свій перший автомобіль і орієнтувався на бюджетні моделі. Незабаром усі ці водії розуміли, що незалежно від країни зборки малолітражні «ланоси» виявилися ще й украй дешевими в обслуговуванні та ремонті. Водії віддавали перевагу запчастинам таких брендів:

Фільтри. Wix, Zollex, Knecht, Man, Sakura, Aurora;

Ходова. TRW, Lemforder, Moog, GM (дорогі), Profit, Mapco, Kamoka, Rider, Meyle, Nipparts (більш доступні);

Електрика, датчики. Vernet, GM, FAE, Autlog, JP Group, Bilstein, ERA, Meat&Doria;

Кузовні деталі. Tempest, FSO, Klokkerholm, DPA, Polcar;

Гальмівна система. Ferodo, GM, TRW, Zimmermann, Brembo (дорогі), AMD, Fenox, Hi-G, LPR, (доступніші);

Зчеплення. Valeo, Quinton Hazell, Aisin, Nipparts, Sachs, Finwhale;

Моторна група. GM, KFM, GMP, Victor Reinz, Daedong.

Примітно, що для Lanos продовжують випускати запчастини відомі західні виробники, невеликі азіатські фірми та навіть вітчизняні компанії. Головними конкурентами останніх можна вважати польських, чеських та німецьких пакувальників недорогих запчастин, на кшталт Profit, Meyle, Topran та інших. Запчастини цих брендів збирають змішані відгуки, а їхньою головною перевагою перед аналогами є висока цінова доступність і розповсюдженість.

Власники підтриманих Lanos можуть розумно заощадити на деяких розхідниках, ходовій компонентах, зчепленні, а також датчиках і кузовних деталях. Економія на технічних рідинах, деталях гальма та моторної групи недоцільна – такі запчастини швидко виходять з ладу та часто провокують поломки, що можуть потребувати дорогого ремонту.