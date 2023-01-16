16.01.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

В Україні діє пільгове кредитування на покупку електрогенераторів

Програму пільгового кредитування запустив державний ПриватБанк.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Міністерстві повідомили, що отримати позику можна на все, що потрібно для енергонезалежності та стабільного зв’язку: на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення, Starlink тощо.

Сума кредиту складає від 20 до 300 тисяч гривень, початковий внесок – 10%.

Погашення боргу відбувається впродовж року рівними частинами. За 1 кредитним договором клієнти можуть придбати відразу до 5 одиниць обладнання. Відсоткова ставка – від 0% за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Оформити розстрочку можуть юридичні та фізичні особи, підприємці з досвідом діяльності не менше 2 років. Для цього банку необхідно надати таку інформацію:

установчі та реєстраційні документи;

інформацію щодо юридичної структури та часток володіння;

фінансову звітність;

фінансові результати та їх використання або звіт про основні показники діяльності за останній звітний рік;

заяву про надання кредиту.



