16.01.2023 11:20 Віталій Хінєвіч
В Україні діє пільгове кредитування на покупку електрогенераторів
Програму пільгового кредитування запустив державний ПриватБанк.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У Міністерстві повідомили, що отримати позику можна на все, що потрібно для енергонезалежності та стабільного зв’язку: на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення, Starlink тощо.
Сума кредиту складає від 20 до 300 тисяч гривень, початковий внесок – 10%.
Погашення боргу відбувається впродовж року рівними частинами. За 1 кредитним договором клієнти можуть придбати відразу до 5 одиниць обладнання. Відсоткова ставка – від 0% за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
Оформити розстрочку можуть юридичні та фізичні особи, підприємці з досвідом діяльності не менше 2 років. Для цього банку необхідно надати таку інформацію:
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установчі та реєстраційні документи;
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інформацію щодо юридичної структури та часток володіння;
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фінансову звітність;
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фінансові результати та їх використання або звіт про основні показники діяльності за останній звітний рік;
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заяву про надання кредиту.
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