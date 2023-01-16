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16.01.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

В Україні діє пільгове кредитування на покупку електрогенераторів

Програму пільгового кредитування запустив державний ПриватБанк.

кредит
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
У Міністерстві повідомили, що отримати позику можна на все, що потрібно для енергонезалежності та стабільного зв’язку: на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення, Starlink тощо.
 
Сума кредиту складає від 20 до 300 тисяч гривень, початковий внесок – 10%.
 
Погашення боргу відбувається впродовж року рівними частинами. За 1 кредитним договором клієнти можуть придбати відразу до 5 одиниць обладнання. Відсоткова ставка – від 0% за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
 
Оформити розстрочку можуть юридичні та фізичні особи, підприємці з досвідом діяльності не менше 2 років. Для цього банку необхідно надати таку інформацію: 
 
  • установчі та реєстраційні документи;
  • інформацію щодо юридичної структури та часток володіння;
  • фінансову звітність;
  • фінансові результати та їх використання або звіт про основні показники діяльності за останній звітний рік;
  • заяву про надання кредиту.
Нагадаємо, в Україні стартувала програма заміни старих лампочок на світлодіодні: як подати заявку.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  кредит, электрогенератор
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