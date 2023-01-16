У Харкові відбудовують зруйновані обстрілами будинки (фото)

Будівельники продовжують відновлювати житлову багатоповерхівку на вулиці Танкопія у Немишлянському районі Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиленням на міськраду, житловий будинок по вул. Танкопія, який було пошкоджено під час ворожих обстрілів, відновлюють фахівці АТ "Житлобуд-1".
Наразі вже демонтовані зруйновані плити. Триває виготовлення та монтаж металевих конструкцій, що несуть, проводиться відновлення балконів на четвертому поверсі.
Також тривають роботи з улаштування опалубки для заливки плити перекриття між четвертим та п'ятим поверхами.
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