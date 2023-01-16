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16.01.2023  09:36   Рита Парфенова

У Харкові відбудовують зруйновані обстрілами будинки (фото)

Будівельники продовжують відновлювати житлову багатоповерхівку на вулиці Танкопія у Немишлянському районі Харкова.

У Харкові продовжують відновлювати житлову багатоповерхівку на вулиці Танкопія, постраждалу від обстрілів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиленням на міськраду, житловий будинок по вул.  Танкопія, який було пошкоджено під час ворожих обстрілів, відновлюють фахівці АТ  "Житлобуд-1".

Наразі вже демонтовані зруйновані плити. Триває виготовлення та монтаж металевих  конструкцій, що несуть, проводиться відновлення  балконів на четвертому поверсі.  

Також  тривають роботи  з улаштування  опалубки для заливки плити перекриття  між четвертим та п'ятим поверхами.

У Харкові продовжують відновлювати житлову багатоповерхівку на вулиці Танкопія, постраждалу від обстрілів У Харкові продовжують відновлювати житлову багатоповерхівку на вулиці Танкопія, постраждалу від обстрілів

Нагадаємо, раніше ми писали, що комунальники  ліквідують аварію під важливою магістраллю Харкова після обстрілу окупантів.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  жкх, дом, восстановление, салтовка, харьков, агрессия россии
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