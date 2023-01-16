16.01.2023 08:50 Рита Парфенова

Вранці ворог обстріляв Куп’янськ: є поранені

Дві людини отримали поранення внаслідок обстрілу міста Куп’янська вранці 16 січня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Голова ХОВА розповів, що ворог поцілив у приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок міста Куп’янська.



За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу Куп‘янська поранення отримали двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в середньому стані. Жінці допомогу надали на місці.



Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та танків обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Стрілеча та інші.



У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Нагадаємо, протягом минулої доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 16 населених пунктів Харківщини.



