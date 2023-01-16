16.01.2023 08:41 Рита Парфенова

На Харківщині після ворожого обстрілу горів учбовий заклад. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 15 по 16 січня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.



Фото: ДУ ДСНС Украіїни у Харківській області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 12 грудня.

Пожежі, спричинені ворогом, трапились у селищі м. Вовчанськ. Горіли конструктивні елементи даху учбового закладу на загальній площі 30 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожої агресії. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.



Також вісім разів рятувальники ДСНС виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів: в м. Куп’янську, м. Вовчанську, с. Московка Куп’янського району та с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Виявлено пошкодження лінії електропередачі та вибиті вікна в житлових будинках, господарчій споруді, автомобілі. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.

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Загалом за добу з 15 по 16 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 132 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 10 тонн питної води.

Нагадаємо, протягом доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 16 населених пунктів Харківщини.



