13.12.2022 09:35 Рита Парфенова

Швидка допомога потрапила під ракетний обстріл на Харківщині

Внаслідок обстрілу Куп’янська під ранок 13 грудня у автівці швидкій допомоги вибило стекла, поранений 54-річний фельдшер

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, сьогодні після 4 години ранку

внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп‘янську, отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років. Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло», – написав він.



Нагадаємо, у ніч на 13 грудня окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ.