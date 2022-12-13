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13.12.2022  09:35   Рита Парфенова

Швидка допомога потрапила під ракетний обстріл на Харківщині

Внаслідок обстрілу Куп’янська під ранок 13 грудня у автівці швидкій допомоги вибило стекла, поранений 54-річний фельдшер

Швидка допомога потрапила під ракетний обстріл в Куп’янську

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, сьогодні після 4 години ранку
внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп‘янську,  отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років. Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло», – написав він.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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