12.01.2022 11:53 Рита Парфенова

В Харькове действовала банда «черных риэлторов»: в полиции рассказали о результатах следствия (видео, фото)

На Харьковщине завершено досудебное расследование уголовного производства по факту противоправной деятельности преступной организации так называемых «черных риэлторов».

Следствие велось более 2 лет, передает РЕДПОСТ. Доказано 47 преступных эпизодов, в результате которых преступники завладели недвижимостью граждан на общую сумму более 8 миллионов гривен. Следователи также доказали два эпизода убийства потерпевших.



Банда «черных риэлторов» орудовала на территории города и области в 2019-2020 годах. Злоумышленники подыскивали одиноких людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и пользуясь их уязвимым состоянием, завладевали их жильем. Одних своих жертв члены группировки спаивали и заставляли переписать жилье, у других похищали документы на право собственности, третьих вывозили в тайные места, где держали, пока потерпевшие не подписывали документы об отчуждении их имущества. А некоторых потерпевших после продажи их недвижимости злоумышленники убивали.





Так, одного из потерпевших злоумышленники обманом вывезли из квартиры в дом в сельской местности, где его содержали и подмешивали в пищу и напитки вещества, которые спровоцировали остановку сердца. Квартиру другой потерпевшей харьковчанки они реализовали по поддельным документам, удерживая ее в это время против воли на территории домовладения, где в дальнейшем ее задушили, а ее тело закопали на огороде возле дома.

Такая же участь ждала бы еще двух человек, имущество которых злоумышленники уже успели переоформить, а самих пленников держали в частном доме, однако их удалось спасти в результате специальной операции, проведенной в апреле 2021 года с привлечением бойцов специальных подразделений «КОРД» и «ВОСТОК» ГУНП в Харьковской области.





По результатам досудебного расследования к уголовной ответственности привлечены 10 членов преступной организации. Следователями собраны десятки томов неопровержимых доказательств их вины, в частности, протоколы 40 обысков, выводы 41 проведенной в ходе расследования судебных экспертиз, материалы сотен других следственных (розыскных) действий. Имеющиеся в материалах производства протоколы проведения негласных мероприятий свидетельствуют, что членов группировки совершенно не волновали ни причиненные ими потерпевшим страдания, ни лишенные ими жизни жертв. В ходе зафиксированных разговоров злоумышленники цинично обсуждают факты совершенных ими убийств и планируют и дальше продолжать свой преступный «бизнес».





10 января Харьковской областной прокуратурой в уголовном производстве утвержден обвинительный акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу.



При совершении тяжких и особо тяжких преступлений обвиняемым грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.