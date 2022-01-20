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20.01.2022  13:37   Евгений Клочко

Пингвины Харьковского зоопарка празднуют свой день (видео)

20 января во всем мире отмечается – День осведомленности о пингвинах.

День осведомленности о пингвинах празднуют питомцы Харьковского зоопарка
 
Пингвины – обособленный отряд птиц, все виды которых не умеют летать, но превосходно плавают и ныряют. Их вытянутые тела в сочетании с мощными ластами делают пингвинов непревзойденными мастерами плавания. Водонепроницаемое оперенье, пух и слой подкожного жира позволяют птицам сохранять тепло на суше и в воде.
 
Обитают пингвины в морских водах Южного полушария от побережья Антарктиды и до Галапагосских островов у экватора. Всего насчитывается 18 видов, которые отличаются по внешнему виду и размерам. Самый большой представитель – императорский пингвин, его рост может достигать 120 см, а вес – более 40 кг. Самый маленький из всех видов – малый пингвин, его рост примерно 33 см, а вес около 1,5 кг.
 
 
В наше время все виды пингвинов испытывают на себе последствия деятельности человека, а основная опасность для них – глобальное изменение климата. На сегодняшний день, независимо от местообитаний, уменьшается численность большинства видов пингвинов. Неблагополучное состояние их популяции – предвестник более масштабных экологических проблем, поэтому эти птицы служат индикаторам здоровья морской среды.
 
В Харьковском зоопарке живут пингвины Гумбольдта – обитатели холодных вод Перуанского побережья Южной Америки. В природе это весьма редкий вид, поэтому существует международная программа по их сохранению в зоопарках, и Харьковский зоопарк присоединился к этой программе.
 
Напомним, в обновленном Харьковском зоопарке 20 октября произошло уникальное событие. Приехали его новые обитатели - пингвины Гумбольдта.
 
Тэги:  зоопарк, пингвин, харьков
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