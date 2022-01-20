20.01.2022 13:30 Виталий Хиневич

Нецензурно выражался и пытался прекратить съемку: в Харькове напали на журналистов

В Харьковской области мужчина препятствовал профессиональной деятельности журналистов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 20 января правоохранители увидели в социальных видео, на котором мужчина препятствует работе журналистов. Во время съемки видеосюжета по улице Горького в поселке Рогань Харьковской области, гражданин нецензурно высказывался в адрес журналистов и пытался помешать видеосъемке.

Кроме этого, по информации издания "Корреспондент" после конфликта правонарушитель вернулся в свою квартиру через окно первого этажа многоэтажного дома.

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На основании факта правонарушения, правоохранители открыли уголовное производство согласно части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.