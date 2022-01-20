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20.01.2022  13:30   Виталий Хиневич

Нецензурно выражался и пытался прекратить съемку: в Харькове напали на журналистов

В Харьковской области мужчина препятствовал профессиональной деятельности журналистов.

Нападение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 20 января правоохранители увидели в социальных видео, на котором мужчина препятствует работе журналистов. Во время съемки видеосюжета по улице Горького в поселке Рогань Харьковской области, гражданин нецензурно высказывался в адрес журналистов и пытался помешать видеосъемке.
 
Кроме этого, по информации издания "Корреспондент" после конфликта правонарушитель вернулся в свою квартиру через окно первого этажа многоэтажного дома.
 
 
На основании факта правонарушения, правоохранители открыли уголовное производство согласно части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет. 
 
Напомним, ранее Коминтерновский районный суд Харькова рассмотрел дело о нападении и ограблении пассажирки метро и двух женщин.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, нападение, харьков
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