20.01.2022 13:13 Евгений Клочко

Несмотря на "минирование" всех школ Харькова, занятия продолжаются - мэрия

Учебный процесс организован в штатном режиме, несмотря на сообщения о минировании всех школ города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент образования Харьковского городского совета. По их информации, проверки анонимных сообщений о минировании, которые поступили сегодня, 20 января, сотрудники правоохранительных органов проводят выборочно. В учебных учреждениях занятия продолжаются.