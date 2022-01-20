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20.01.2022  13:13   Евгений Клочко

Несмотря на "минирование" всех школ Харькова, занятия продолжаются - мэрия

Учебный процесс организован в штатном режиме, несмотря на сообщения о минировании всех школ города.

Минирование харьковских школ: занятия школьников не отменяли
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент образования Харьковского городского совета. По их информации, проверки анонимных сообщений о минировании, которые поступили сегодня, 20 января, сотрудники правоохранительных органов проводят выборочно. В учебных учреждениях занятия продолжаются.
 
Напомним, сообщение о заминировании всех школ города Харькова поступило на электронный адрес Управления СБУ в Харьковской области утром, 20 января.
 
Тэги:  минирование, школа, харьков
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