20.01.2022 12:50 Виталий Хиневич

Прием наркотиков закончился клинической смертью жителя Харьковщины

Медики Харьковщины проводили реанимационные мероприятия, чтобы спасти человеческую жизнь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сообщается, что 20 января в городе Первомайский 37-летний мужчина отравился наркотическими веществами и галлюциногенами. В результате отравления у гражданина наступила клиническая смерть.

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Прибывшая на место происшествия медицинская бригада в составе фельдшера Инны Бордун и водителя Владимира Щитова, смогла успешно провести ряд реанимационных мероприятий, в результате которых нормализовалась сердечная деятельность пациента. На данный момент мужчина находится в медицинском учреждении.

Напомним, ранее харьковские медики километр транспортировали на тачке мужчину с переломом ноги.