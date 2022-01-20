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20.01.2022  12:50   Виталий Хиневич

Прием наркотиков закончился клинической смертью жителя Харьковщины

Медики Харьковщины проводили реанимационные мероприятия, чтобы спасти человеческую жизнь.

Медики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Сообщается, что 20 января в городе Первомайский 37-летний мужчина отравился наркотическими веществами и галлюциногенами. В результате отравления у гражданина наступила клиническая смерть.
 
 
Прибывшая на место происшествия медицинская бригада в составе фельдшера Инны Бордун и водителя Владимира Щитова, смогла успешно провести ряд реанимационных мероприятий, в результате которых нормализовалась сердечная деятельность пациента. На данный момент мужчина находится в медицинском учреждении. 
 
Напомним, ранее харьковские медики километр транспортировали на тачке мужчину с переломом ноги.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  наркотики, медики, харьков
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