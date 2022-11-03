03.11.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

Кадри розмінування Харківської області спецмашиною «Armtrac 400» показали в Мінцифрі (відео)

Машина для розмінування «Armtrac 400» уже гарно зарекомендувала себе в Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Повідомляється, що завдяки донатам через платформу UNITED24 було куплено перший автомобіль для розмінування «Armtrac 400». Ця спецмашина вже показала свою ефективність при розмінуванні Харківської області.

Машина дозволяє саперам знаходиться у безпечному місці. Розмінування відбувається на відстані 800 метрів або в броньованій кабіні «Armtrac 400».

Наразі відбувається збір коштів на купівлю другої спецмашини. Для цього необхідно придбайте марку з Патроном на сайті Укрпошти, Amazon, eBay, Prom, Kasta, Rozetka або задонатити на сайті UNITED24.

Нагадаємо, на міні підірвався комбайнер у Харківській області.