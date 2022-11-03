Кадри розмінування Харківської області спецмашиною «Armtrac 400» показали в Мінцифрі (відео)

Машина для розмінування «Armtrac 400» уже гарно зарекомендувала себе в Харківській області.
Нагадаємо, на міні підірвався комбайнер у Харківській області.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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