29.05.2022 18:48 Дмитрий Колоней

Государство даст Харькову гарантии под инвестиции

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



Государство даст Харькову гарантии под инвестиции



Как сообщает РЕДПОСТ , в эфире Национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул:

«Мы обсуждали планы, и я получил колоссальную поддержку, за что благодарен нашему Президенту. Также я разговаривал с главой Офиса Президента, и он тоже поддерживает все наши идеи. У нас есть план – сделать Харьков идеальным городом будущего. Для этого мы сегодня работаем, а государство даст нам гарантии под инвестиции», - отметил городской голова.

Игорь Терехов отметил, что в Харькове необходимо запустить строительство новых объектов, чтобы создать рабочие места. В частности, по его словам, мегаполису нужны индустриальные парки для притока инвестиций в экономику, что позволит Харькову быть не дотационным, а самодостаточным городом.