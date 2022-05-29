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29.05.2022  18:48   Дмитрий Колоней

Государство даст Харькову гарантии под инвестиции

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.


Государство даст Харькову гарантии под инвестиции
Как сообщает РЕДПОСТ, в эфире Национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул: 
 
«Мы обсуждали планы, и я получил колоссальную поддержку, за что благодарен нашему Президенту. Также я разговаривал с главой Офиса Президента, и он тоже поддерживает все наши идеи. У нас есть план – сделать Харьков идеальным городом будущего. Для этого мы сегодня работаем, а государство даст нам гарантии под инвестиции», - отметил городской голова.
 
Игорь Терехов отметил, что в Харькове необходимо запустить строительство новых объектов, чтобы создать рабочие места. В частности, по его словам, мегаполису нужны индустриальные парки для притока инвестиций в экономику, что позволит Харькову быть не дотационным, а самодостаточным городом.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, инвестиции, харьков
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