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17.09.2022  13:02   Рита Парфенова

11-річна дівчинка постраждала при ракетному ударі по Чугуєву

Удень 17 вересня військові рф завдали ракетних ударів по Чугуєву.


t.me/synegubov

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Під час обстрілу постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи.

За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, інформація оновлюється.

Нагадаємо, близько другої години ночі 17 вересня окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.


 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, чугуев, агрессия россии
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