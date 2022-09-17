11-річна дівчинка постраждала при ракетному ударі по Чугуєву

Удень 17 вересня військові рф завдали ракетних ударів по Чугуєву.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Під час обстрілу постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи.
За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, інформація оновлюється.
Нагадаємо, близько другої години ночі 17 вересня окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.
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