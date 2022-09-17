17.09.2022 13:02 Рита Парфенова

11-річна дівчинка постраждала при ракетному ударі по Чугуєву

Удень 17 вересня військові рф завдали ракетних ударів по Чугуєву.



t.me/synegubov

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Під час обстрілу постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи.



За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, інформація оновлюється.

Нагадаємо, близько другої години ночі 17 вересня окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.



