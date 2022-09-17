Автомобіль у розшуку зупинили на вулиці Харкова

У Харкові патрульні виявили авто, розшукуване за незаконне заволодіння.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Патрульної поліції, вдень 16 вересня охоронці порядку зупинили автомобіль Toyota за порушення ПДР. Інспектори з‘ясували, що автомобіль підпадав під наявні поліцейські орієнтування.
Під час перевірки VIN номеру патрульні встановили, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно наявних баз даних автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння з березня 2022 року.
Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.
Нагадаємо, 2 вересня 2022 року у Шевченківському районі Харкова знайшли вкрадений автомобіль Hyundai.
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